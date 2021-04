Oculus habilita Air Link para jugar sin cables a videojuegos de ordenador en RV en Oculus Quest 2

MADRID, 26 Abr. (Portaltic/EP)

Oculus ha habilitado la conexión sin cables para jugar a juegos de ordenador en sus gafas de realidad virtual (RV) Oculus Quest 2 gracias al software Air Link, que llega con la actualización v28 del casco.

La nueva característica se liberó el pasado viernes, cuando el vicepresidente de Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth, anunció en Twitter que harían disponible la herramienta el mismo día para usuarios que tuvieran Quest 2 y la última actualización v28 del 'software', tanto en el casco como en el ordenador.

Air Link permite que los usuarios de Quest 2 jueguen a videojuegos de ordenador en realidad virtual sin conectarse al PC con un cable, utilizando WiFi, según detalla Oculus en su blog. Así, la compañía recomienda el servicio a jugadores con una conexión WiFi "fuerte y segura" y que puedan jugar a menos de 6 metros del 'router'.

Looks like the excitement over Air Link can’t be contained, so we’re officially making it available today for everyone who has both Quest and PC v28. If you don’t have v28 yet, stay tuned, it’s coming very soon!