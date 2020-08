Portaltic.-Oculus requerirá a partir de octubre el registro con cuentas de Facebook

MADRID, 19 Ago. (Portaltic/EP) -

La compañía de realidad virtual Oculus, responsable de los visores de realidad virtual del mismo nombre, comenzará a requerir a sus usuarios que se registren por primera vez en el servicio utilizando sus cuentas de Facebook a partir del mes de octubre, aunque las cuentas de Oculus tendrán soporte hasta 2023.

Oculus, propiedad de Facebook desde 2014, ha anunciado cambios en su servicio de suscripción a sus cuentas de contenidos de realidad virtual, como ha informado la compañía en Twitter.

La primera medida será que los usuarios que se registren por primera vez en el servicio desde octubre de este año tendrán que hacerlo a través de sus cuentas de Facebook.

Por su parte, los usuarios que ya tengan una cuenta de Oculus creada pasarán a tener la oportunidad de registrarse en el servicio tanto con su cuenta Oculus como con la de Facebook. También se ofrece la posibilidad de unir ambas cuentas en una sola.

