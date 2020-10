Portaltic.-Oculus zanja la polémica: se pueden usar dos o más visores con la misma cuenta de Facebook

MADRID, 26 Oct. (Portaltic/EP) -

La compañía de visores de realidad virtual Oculus, propiedad de Facebook, ha aclarado la política de cuentas para sus usuarios y ha negado las informaciones que aseguraban que la compañía eliminaba los perfiles de los usuarios que utilizaban dos visores Oculus con la misma cuenta de Facebook.

Esta explicación llega después de que un miembro del soporte de Oculus informase a un usuario de que los términos de servicio de Facebook prohibían el uso de más de un visor de Oculus por cada cuenta de la red social, y que llevar a cabo esta practica podía significar el bloqueo de la cuenta del jugador, como recoge Engadget.

Ahora, la cuenta de soporte de Oculus en Twitter ha reconocido que proporcionó "información incorrecta sobre el uso de varios dispositivos" y ha asegurado que "utilizar dos o más visores Oculus con la misma cuenta de Facebook no bloqueará la cuenta".

"Tener la misma cuenta registrada en dos o más dispositivos de Oculus no va en contra de los términos de servicios de Facebook", ha explicado la compañía para zanjar la polémica.

Using the same Facebook account on two or more Oculus headsets simultaneously will NOT get your account "banned." Having the same account registered to two or more headsets is not against the Facebook Terms of Service.