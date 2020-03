Portaltic.-La OMS ofrece información sobre el Covid-19 gracias a un 'bot' oficial de WhatsApp

MADRID, 20 Mar. (Portaltic/EP) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un 'bot' oficial para la aplicación de mensajería WhatsApp, para mantener informados a los usuarios de esta 'app' sobre los datos más novedosos del nuevo coronavirus.

Para poder utilizar esta función, los usuarios de WhatsApp deberán añadir el teléfono +41 79 893 18 92 a su lista de contactos y escribir cualquier mensaje para que la OMS le proporcione información.

Además, los usuarios también lo podrán hacer a través de un enlace que redirige a una página en la que tienen que introducir la palabra "join" ("unirse", en inglés).

Entre otras cosas, la OMS ofrecerán a los que se registren a este servicio información sobre las últimas cifras relacionadas con el nuevo coronavirus de diferentes países de todo el mundo.

La organización internacional también ofrecerá consejos, una lista de preguntas frecuentes sobre el Covid-19, así como consejos de viaje, las últimas noticias de la OMS y los mitos sobre el nuevo coronavirus.

La OMS ya ofrece estos servicios a través de su página web, pero gracias a este 'bot' podrá dirigirse de una forma más accesible a un mayor número de personas.

To receive updates on #COVID19 from WHO add this number— +41 79 893 18 92 to your contacts and send a @WhatsApp message. You’ll automatically be registered to receive updates and also have an option to ask for more information as shown below. pic.twitter.com/WXaGd88AGf