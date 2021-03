OnePlus desvela el diseño del módulo de cámara trasera con 5 sensores de OnePlus 9 Pro

MADRID, 15 Mar. (Portaltic/EP) -

OnePlus se ha adelantado una semana a la presentación de su nuevo buque insignia móvil, la familia OnePlus 9, y ha desvelado el diseño del modelo OnePlus 9 Pro, con una cámara trasera compuesta por cinco sensores, y ha confirmado también que lanzará su primer reloj inteligente.

Según ha revelado la marca china en una publicación en la página de su comunidad de usuarios, el diseño de la parte trasera del OnePlus 9 Pro dispondrá de un módulo de grandes dimensiones con dos lentes principales alineadas en vertical.

Por debajo, se encuentran otras dos lentes de tamaño más pequeño, en este caso en horizontal, mientras que en la parte derecha del módulo se ubican un quinto sensor, más pequeño, y el 'led' del 'flash'.

La familia OnePlus 9 se presentará el próximo 23 de marzo, y la empresa ya había adelantado aspectos de su cámara, como que la firmaría el fabricante de cámaras profesionales Hasselblad, así como el uso del sensor Sony IMX789 personalizado con RAW de 12 bits, vídeo HDR mejorado y soporte para capturar vídeo 4K a 120FPS y vídeo 8K a 30FPS.

En cuanto a la parte delantera, el nuevo dispositivo de gama alta de OnePlus dispone de una pantalla con bordes laterales curvos y de una cámara delantera perforada en la parte superior izquierda del panel en la que solo se aprecia un sensor.

Se observa también el puerto de carga USB-C inferior y al menos un botón un el lateral derecho. Además, OnePlus ha confirmado dos de los diseños en que se encontrará disponible el nuevo OnePlus 9 Pro: blanco con diseño reflectante (Morning Mist) y azul.

Asimismo, la compañía tecnológica ha confirmado también a través de una publicación de Twitter la llegada de su primer reloj inteligente o 'smartwatch'.

A una recopilación de comentarios de usuarios que pedían el lanzamiento de un reloj OnePlus, la marca ha contestado: "Vais a tenerlo", aunque no ha confirmado si se presentará junto al OnePlus 9.

You asked for it. You're getting it.