OnePlus lanza una app para transferir instantáneamente texto, imágenes y archivos entre distintos dispositivos

MADRID, 10 May. (Portaltic/EP)

OnePlus ha lanzado Clipt, una 'app' que permite transferir texto, imágenes y archivos entre dispositivos como móviles, tabletas y ordenadores de ecosistemas diferentes, y que está dirigido para que un mismo usuario pueda enviarse información de manera instantánea entre sus distintos dispositivos.

La aplicación, desarrollada por OneLab, ha sido compartida este lunes en Twitter por Pete Lau, CEO de OnePlus, y funciona a modo de portapapeles entre distintos dispositivos, pudiendo copiar contenido en un móvil y pegarlo directamente en un ordenador, según el anuncio de OnePlus en su foro.

Clipt funciona de manera interrelacionada entre móviles y tabletas de Android e iOS y cualquier PC o Mac que tenga la extensión de Clipt en el navegador Google Chrome. Para transferir los archivos, el usuario debe instalar la 'app' en los distintos dispositivos en los que desea compartir información con la misma cuenta de Google.

"No más mandarte esa imagen por correo o escribir manualmente una dirección desde tu portátil", ha reivindicado OnePlus en el vídeo de presentación de Clipt en YouTube, donde asegura que el usuario no debería ser castigado "por no permanecer en un ecosistema", en referencia a la interoperabilidad de esta nueva aplicación.

Para mandar texto desde un 'smartphone', el usuario debe señalarlo, pulsar el botón 'Copiar' estándar de su teléfono y tocar 'Enviar' en una notificación que aparecerá disponible en el móvil. En el otro dispositivo, al pulsar el botón 'Pegar' aparecerá el texto anteriormente señalado en el móvil.

Desde Google Chrome, no hay "botones extra", lo que significa que el usuario solo debe marcar 'Copiar' al texto del navegador y 'Pegar' en el otro dispositivo donde desea recibir el contenido.

El envío y recibo de imágenes desde móvil a Chrome se realiza pulsando Clipt en las opciones de compartir una imagen. Para recibirla, se puede copiar directamente o descargarla por medio de la extensión de Clipt en Google Chrome o en la app de móviles y tablets.

Los archivos se envían a Chrome subiéndolos a la aplicación de Clipt y descargándolos a la extensión. Al contrario, desde Chrome se abre una ventana de subida para arrastrar o subir la imagen, que después estará en la aplicación de Clipt de los otros dispositivos.

En términos de privacidad, OnePlus asegura que "Clipt no ve" lo que el usuario envía porque utiliza Google Drive , "solo transfiere una forma de identificar el archivo" y "mantiene la información segura" de los usuarios en la nube de Google.

La empresa informa de que los usuarios podrán observar los últimos diez elementos enviados a través de la aplicación y que, tras ello, se van eliminando automáticamente a medida que se realizan más envíos.

Clipt ya está disponible en Google Play para móviles y tabletas y en la tienda web de Google Chrome para todos sus dispositivos compatibles, pero la aplicación de iOS aún se encuentra en fase de desarrollo.

El gerente sénior de producto, Sam T., ha detallado en el foro que la compañía se centra también en la disponibilidad de Clipt en navegadores basados en Chromium como Brave y Edge y en que se puedan subir más archivos en Android, tal y como ya es posible hacer en Chrome.

Además, estudian la viabilidad de la aplicación en otros navegadores como Firefox, poder apagar el servicio de 'Copiar' y 'Pegar' en textos desde los ordenadores y ver si Clipt debería descargar automáticamente los contenidos en vez de que los usuarios deban ir a la 'app' o la extensión para hacerlo.