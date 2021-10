OnePlus lanzará una versión especial basada en Harry Potter de su reloj OnePlus Watch

MADRID, 14 Oct. (Portaltic/EP) -

OnePlus Watch ha anunciado este jueves en sus redes sociales el nuevo lanzamiento del OnePlus Watch edición especial de Harry Potter con un cambio estético que revela el nuevo material del que está hecho, el cuero marrón, y con el escudo de Hogwarts.

En esta presentación, la compañía tecnológica únicamente ha incluido una imagen parcial del producto en su cuenta de Twitter de India, en la que se deja adivinar el nuevo reloj, con detalles que hacen referencia al universo literario de J.K. Rowling.

Por un lado, el escudo de Hogwarts en la pulsera de cuero marrón, con la inicial de la escuela de magia, y por otro, el mensaje con el que se ha compartido esta imagen.

En este texto con el que ha presentado este nuevo reloj inteligente, se hace un llamamiento a "la generación que aún recuerda la magia", lo que apunta hacia el protagonista de esta saga de brujas y magos.

For a generation that still remembers magic.Experience more and get notified to win big. Know more: https://t.co/Xhez6ZvWRB#SmartEverywear pic.twitter.com/QiMvKXgV1Z