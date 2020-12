OnePlus presentará su primer reloj inteligente a principios de 2021

MADRID, 23 Dic. (Portaltic/EP) -

OnePlus prepara el lanzamiento de un reloj inteligente de la marca que llegará a principios de año, después de consultar con los seguidores los accesorios que echaban en falta y tras el lanzamiento de otros dispositivos distintos de los 'smartphones' como los auriculares OnePlus Buds.

El CEO de OnePlus, Pete Lau, ha confirmado que la compañía ha retomado el proyecto de lanzar su propio reloj inteligente, una idea que ya barajaban en 2015 y cuyo boceto compartió la cuenta de la empresa en India en octubre.

Entonces OnePlus India dijo que era “una cuestión de tiempo” y este martes, Lau ha informado en su perfil en Twitter de que su reloj inteligente llegará a principios del próximo año.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.? https://t.co/H1Fqv9srXj