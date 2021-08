Portaltic.-OnlyFans da marcha atrás y no prohibirá el contenido sexual en octubre

MADRID, 25 Ago. (Portaltic/EP) -

La plataforma de suscripción OnlyFans ha decidido revertir el cambio en sus políticas que había anunciado la semana pasado y finalmente no prohibirá el contenido sexual a partir del próximo 1 de octubre.

La semana pasada OnlyFans, conocida por el contenido explícito por el que sus autores reciben pagos, anunció que prohibiría la publicación de imágenes sexualmente explícitas a partir del mes de octubre, aunque las imágenes y vídeos de desnudos seguirían estando permitidas.

Después de recibir fuertes críticas por parte de los creadores que hasta ahora monetizaban contenidos sexuales, la plataforma ha anunciado a través de su perfil en Twitter la decisión de suspender el cambio en sus políticas que pensaba introducir el 1 de octubre.

La compañía ha asegurado que ha "obtenido las garantías necesarias" para apoyar a su comunidad de creadores, después de que medios como Bloomberg asegurasen que la prohibición de contenido sexual se debía la presión ejercida por empresas socias, como entidad bancarias y proveedores de pagos.

Thank you to everyone for making your voices heard.We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change. OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.