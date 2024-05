Portaltic.-OpenAI pausa la voz de Sky en ChatGPT por parecerse a la de Scarlett Johannson

MADRID, 20 May. (Portaltic/EP) -

OpenAI ha decidido detener temporalmente el uso de la voz de ChatGPT conocida como Sky por recordar a la de la actriz Scarlett Johannson, y ha negado que trate de imitarla, el tiempo que ha explicado el proceso que han seguido para seleccionar las cinco voces de esta característica del 'chatbot'.

Con el soporte para el chat de voz en ChatGPT, OpenAI ofreció a los usuarios la posibilidad de elegir entre cinco voces para sus interacciones con este 'chatbot', cada una de ellas con "su propio tono y carácter distintivo", que reciben el nombre de Breeze, Cove, Juniper, Sky y Ember.

Ahora, la compañía ha decidido pausar el uso de Sky porque recuerda a la voz de Scarlett Johannson, mientras abordan esta cuestión, como ha confirmado en su perfil de X (antigua Twitter). También ha aprovechado para asegurar que la voz de Sky no es una imitación de la intérprete, sino que "pertenece a una actriz profesional diferente que usa su propia voz natural".

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.



Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L