Portaltic.-Oppo presentará ColorOS 11 basado en Android 11 el 14 de septiembre

MADRID, 9 Sep. (Portaltic/EP) -

Google acaba de lanzar la última versión de su sistema operativo móvil, Android 11, y Oppo, una de las primeras marcas de 'smartphones' que permitirá actualizar, presentará el 14 de septiembre su 'software' ColorOS 11.

La compañía china ha anunciado la versión beta pública de ColorOS11 basada en Android 11, lo que le convierte en uno de los primeros fabricantes de equipos originales que funcionará con la versión estable de Android 11, como informa en un comunicado enviado a Europa Press.

Esta beta abierta se presentará el próximo 14 de septiembre en un evento virtual global, en el que la compañía mostrará el abanico completo de funcionalidades que llegarán con ColorOS 11 y que complementan la experiencia Android de serie.

Asimismo, Oppo lanzará una versión beta pública actualizada, y compartirá su plan de despliegue para los usuarios de la marca china.

