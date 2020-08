Portaltic.-La orden de Trump contra Tencent no afecta a Riot Games (League of Legends) ni a Epic Games (Fortnite)

La orden de Trump contra Tencent no afecta a Riot Games (League of Legends) ni a

MADRID, 7 Ago. (Portaltic/EP) -

La orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe en 45 días las transacciones con las compañías chinas Bytedance -dueña de TikTok- y Tencent no afectará a sus compañías de videojuegos Riot Games y Epic Games, desarrolladoras de League of Legends y Fortnite entre otros.

Según han confirmado fuentes de la Casa Blanca al diario Los Angeles Times, el veto interpuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Tencent solamente afectará a la aplicación de mensajería WeChat, la más utilizada en China en la actualidad.

De esta manera, no estará afectada por la medida su subsidiaria de videojuegos Riot Games, creadora del videojuego League of Legends, el más popular entre los eSports y que protagoniza el League of Legends World Championship.

Asimismo, la medida tampoco tendrá efecto sobre Epic Games, desarrolladora del shooter en línea Fortnite y de la que el grupo Tencent posee un 40 por ciento. Tencent también tiene acciones minoritarias de Activision Blizzard y Ubisoft.