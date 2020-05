Portaltic.-Los otros usos de Animal Crossing durante la cuarentena: desfiles de moda, campañas políticas y graduaciones

MADRID, 11 May. (Portaltic/EP) -

La saga de videojuegos Animal Crossing recibió recientemente su último título, New Horizons, cuya plataforma está dando cabida para usos alternativos durante la cuarentena por la Covid-19 como recibir visitas de políticos, celebrar graduaciones o conocer las nuevas prendas de las marcas de moda.

Dada la dificultad de entablar contacto físico con los ciudadanos, políticos como la estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, congresista del Partido Demócrata, han decidido hacer campaña virtual a través de visitas a jugadores utilizando su avatar.

Durante el pasado jueves, Ocasio-Cortez realizó un llamamiento en su cuenta de Twitter para que los usuarios que desearan recibir una visita en sus islas personalizadas le escribieran a través de mensajes directos.

La política estadounidense acudió a varias islas, en las que charló con los jugadores, intercambió frutas con sus habitantes virtuales, se tomó fotos con ellos e incluso tocó un solo de guitarra. Al final de todas ellas firmó en el libro de visitas de la isla.

Update 2: first ever House call (get it???) in the books! It was so sweet. Island belonged to a family of three. We exchanged fruit, took pictures, and I signed a bulletin note using my touch screen.I was floored by how fast they typed and they taught me about the app. ?? pic.twitter.com/KJsI6Gjh9p