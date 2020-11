Portaltic.-Outlook prueba una función de Categorías y un menú flotante en su aplicación para Android

MADRID, 18 Nov. (Portaltic/EP) -

Microsoft está probando en la aplicación para teléfonos con sistema operativo Android de su servicio de correo electrónico Outlook una nueva función llamada Categorías y un menú flotante.

La función 'Categorías' permitirá que los usuarios agrupen sus correos electrónicos, eventos y contactos según categorías que se pueden personalizar, mientras el menú flotante ayudará a los usuarios a acceder a funciones de forma más rápida, según ha mostrado el desarrollador Alessandro Paluzzi, quien ha descubierto ambas funciones.

Según las imágenes filtradas por Paluzzi a través de su cuenta en la red social Twitter, la aplicación de Outlook para Android contará con una nueva opción llamada 'Categorías' y al seleccionarla se abrirá una nueva página, que incluye dos categorías predefinidas y un botón con el que los usuarios podrán añadir una categoría personalizada.

Asimismo, los usuarios podrán cambiar el nombre y el color de las categorías predefinidas, aunque se desconoce cómo se mostrarán las categorías en la bandeja de entrada.

Por su parte, el menú flotante, al que se accederá mediante el botón de 'Nuevo mensaje', contará con accesos rápidos a diferentes funciones como Búsqueda por voz, Reunirse ahora, Reservar un espacio de trabajo, Nuevo contacto y Nuevo evento.

#Microsoft is working on a floating action menu in #Outlook for #Android ???? This menu can be opened with a long press on the button to compose a new email in the messages list ?? or on the button to add a new event in the calendar ?? tab. pic.twitter.com/ogoAfP8hiP