Portaltic.-Los pagos en WhatsApp llegarán a España "en un futuro"

MADRID, 4 Feb. (Portaltic/EP) -

Los pagos entre usuarios dentro de la aplicación de mensajería WhatsApp llegarán a España, como parte de la extensión internacional de este servicio.

Los pagos en WhatsApp están disponibles en India -país donde se realizaron las pruebas iniciales de esta función-, Brasil, México y Reino Unido y, según ha compartido WABetaInfo, también llegarán a España, "en un futuro".

El servicio está integrado en la aplicación de mensajería, de tal forma que un usuario puede enviar dinero a otro, y viceversa, para lo que se necesita enlazar una cuenta corriente.

