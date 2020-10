Portaltic.-Pakistán levanta la prohibición de TikTok con una serie de condiciones

MADRID, 19 Oct. (Portaltic/EP) -

El regulador de telecomunicaciones de Pakistán (PTA) ha levantado este lunes la prohibición de la aplicación de vídeos cortos TikTok, después de bloquearla por su "vulgaridad", aunque ha establecido la condición de que modere el contenido inmoral.

El PTA bloqueó la aplicación por las quejas de su "vulgaridad" por parte de distintos segmentos de la sociedad y después de que esta fracasara a la hora de implementar mecanismos que filtraran el contenido inmoral.

Ahora, el regulador de telecomunicaciones paquistaní ha levantado la prohibición, pero ha advertido a TikTok de que debe moderar el contenido de su aplicación o se bloqueará de forma permanente.

"La restauración de TikTok está estrictamente sujeta a la condición de que la plataforma no se utilice para difundir vulgaridad o contenido indecente y no se abusará de los valores sociales", ha indicado el PTA. "El PTA estará obligado a bloquear permanentemente la aplicación en caso de que no se cumpla dicha condición", ha añadido.

The restoration of TikTok is strictly subject to the condition that the platform will not be used for spread of vulgarity/indecent content & societal values will not be abused. PTA will be constrained to permanently block the application incase said condition is not fulfilled.