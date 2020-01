Portaltic.-El Parlamento Europeo pide que se desarrolle un puerto de carga común para móviles

MADRID, 14 Ene. (Portaltic/EP) -

El Parlamento Europeo ha instado a la Unión Europea a tomar medidas para que se desarrolle un puerto de carga común para móviles para reducir los residuos generados y facilitar su uso a los usuarios.

Tras un debate en el Parlamento Europeo, el comisario Maros Sefcovic recalcó que la Comisión Europea "apoya firmemente la armonización de cargadores para móviles" y que considerará un "enfoque legislatorio".

Esto significa que la Unión Europea podría crear una nueva ley para obligar a las compañías a fabricar un puerto de carga estándar para móviles.

El objetivo de un puerto de carga común es facilitar la vida a los consumidores con varios dispositivos y reducir la necesidad de comprar diferentes cargadores, así como reducir los residuos electrónicos.

En junio de 2009, los catorce principales fabricantes de telefonía móvil llegaron a un acuerdo por el cual pretendían estandarizar los cargadores, de manera que todos pudieran también conectarse a los ordenadores. Sin embargo, el acuerdo finalmente expiró en 2012 y ahora existen tres modelos de puerto de carga: Lightning, USB 2.0 Micro B y USB-C.

