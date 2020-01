Portaltic.-El parque temático de Nintendo en Japón contará con pulseras de actividad de Super Mario

MADRID, 14 Ene. (Portaltic/EP) -

Super Nintendo World, el parque temático de Nintendo que abrirá sus puertas este verano en Osaka (Japón), contará con pulseras de actividad con las que los visitantes podrán sentirse como Mario.

El parque se inaugurará en Japón antes de los Juegos Olímpicos que se celebran este año en Tokio y después lo hará en Estados Unidos y Singapur.

La pulsera, llamada 'Power Up Bands', se sincronizará con una aplicación de 'smartphone' y rastreará las actividades de los visitantes del Super Nintendo World, según ha explicado la periodista de Bloomberg Kurumi Mori, quien ha acudido a una rueda de prensa en la que se han ofrecido detalles del parque temático.

Las 'Power Up Bands' permitirán que los visitantes recojan monedas digitales y compitan contra otras personas que se encuentran en el parque, lo que permitirá que todos los que vayan al Super Nintendo World experimenten la sensación del juego en primera persona.

