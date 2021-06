PC Gaming Show presenta 44 videojuegos para PC encabezados por Soulstice, Jurassic World Evolution 2 y Dying Light 2

MADRID, 14 Jun. (Portaltic/EP) -

El evento especializado en videojuegos para ordenador PC Gaming Show ha revelado este domingo durante el E3 un total de 44 nuevos videojuegos próximamente disponibles para PC, entre los que destacan Soulstice, Jurassic World Evolution 2 y Dying Light 2 Stay Human, además de las novedades del estudio New Blood.

El PC Gaming Show 2021, organizado anualmente por la revista PC Gamer, ha tenido lugar este domingo dentro del evento E3 2021, la cita anual más importante del mundo de los videojuegos.

En la conferencia se ha revelado el nuevo Soulstice, un videojuego 'hack'n slash' de fantasía y rol que estará disponible en 2022 tanto en PC como en las consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

En el evento se ha mostrado un trailer donde se han podido ver algunas escenas del videojuego desarrollado por Reply Game Studios y editado por Modus Games. El juego permitirá controlar a dos personajes manera simultánea, uno principal con armas y ataques físicos, y otro de apariencia fantasmagórica que le acompaña.

Frontier Developments ha aportado novedades sobre el ya anunciado Jurassic World Evolution 2, como la llegada de nuevas especies y la posibilidad de crear parques e instalaciones más allá de Isla Nublar. El título estará disponible a finales de 2021.

En la conferencia se han desvelado también detalles sobre Aiden, el protagonista de Dying Light 2 Stay Human, y el universo en el que tendrá lugar su aventura de zombis. Así, en el trailer oficial se muestra que el juego tiene lugar en una ciudad donde los militares han liberado unos químicos y las personas se han convertido en "monstruos con sed de sangre".

Aiden, el protagonista que manejará el jugador, es un personaje atormentado por su pasado de niño en el que hicieron pruebas médicas experimentales y donde perdió la pista a su hermana. Como se había anunciado, estará disponible para PC y consolas el 7 de diciembre.

También ha presentado sus novedades la desarrolladora New Blood, que ha mostrado 'teasers' de ULTRAKILL, Fallen Aces, AMID EVIL-The Black Labyrinth, Unfortunate Spacemen, Dusk 82, Kyle is Completely Famous, Faith The Unholy Trinity y Gloomwood, así como 'mods' del Dusk.

Además, han insertado de manera secreta imágenes en blanco y negro de cinco futuros juegos del estudio de los que no se ha dado información, pero que, tal y como ha confirmado la compañía a PC Gamer, se encuentran en desarrollo o en planes de llevarse a cabo.

El PC Gaming Show también ha ofrecido trailers y detalles de otros títulos: Naraka Bladepoint, Dodgeboll Academia, Chivalry 2, Rawmen, Humankind, They Always Run, Orcs Must Die 3, Vampire: The Masquerade - Swansong, GigaBash, Lemnis Gate, Next Space Rebels, WarTales, Ixion, Far: Changing Tides, Lakeburg Legacies o Killing Floor 2: Interstellar Insanity.

Además, se han revelado trailers de MechWarrior 5, Silt, Hello Neighbor 2, Warhammer Chaos Gate, EVE Online Academy, Pioner, Lumberhill, Arboria, Tinykin, Chernobylite, SacriFire, Icarus, Mechajammer, The Wandering Village, Death Trash, Songs of Conquest, Citizen Sleeper y Project Warlock 2.

Asimismo, el evento de videojuegos se ha aprovechado también para adelantar otras novedades sobre 'hardware' de videojuegos que llegará al sector en el futuro, como un mando desarrollado por AMD que se lleva en la muñeca con una correa de neopreno y se basa en los impulsos neurológicos y que puede ahorrar milisegundos en las acciones al jugar a eSports.

Otras novedades han siso una base para volantes de videojuegos creada por Direct-Drive, la consola portátil OneXPlayer para jugar a videojuegos de PC en una pantalla de 8,4 pulgadas y con chip Intel Core i7 de 11ª generación, y el monitor Asus PG32UQX, con 32 pulgadas, resolución 4K, HDR 1400 y tecnología Mini LED -cuesta 2.999 dólares.