Portaltic.-Pinterest prueba funciones para que los usuarios puedan unirse a clases 'online' a través de Zoom

MADRID, 25 Nov. (Portaltic/EP) -

La red social Pinterest está trabajando en nuevas funciones que permitirán que los usuarios se unan a clases virtuales a través de la aplicación de videoconferencias Zoom directamente desde su plataforma.

Con la nueva función los usuarios podrán inscribirse a través de Pinterest a clases 'online' de Zoom y los creadores también podrán organizar y crear tableros en la plataforma para los recursos de las clases, como listas de lo que llevar, notas y fotos, entre otras cosas.

Asimismo, los creadores también podrán crear los tableros para responder a preguntas de los asistentes, interactuar con los participantes y compartir fotos de la clase.

La experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong ha sido quien ha descubierto esta función y ha publicado una serie de capturas de pantalla a través de su cuenta en la red social Twitter.

Pinterest is working on Classes where participants can join via Zoom pic.twitter.com/vhRtMCHpup