La Plataforma enerTIC.org premia a los proyectos tecnológicos más innovadores en eficiencia energética y sostenibilidad

La IX edición de los enerTIC Awards, organizados por la Plataforma enerTIC.org, han reconocido la labor de empresas y directivos comprometidos con la eficiencia energética, la digitalización y la sostenibilidad en la ceremonia de entrega que ha tenido lugar en la sede de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

En total se ha galardonado a doce proyectos de digitalización con foco en la eficiencia energética y a nueve directivos, tanto del sector público como privado. En esta edición se han presentado más de un centenar de proyectos, donde han sido protagonistas la innovación y las tecnologías disruptivas como el Internet of Things (IoT), el Blockchain, la Inteligencia Artificial o la Realidad Virtual, entre otras.

Durante la ceremonia, que ha contado con la presencia de más de ochenta directivos de grandes organizaciones del sector privado y de las Administraciones Públicas, se ha destacado la importancia de la digitalización como palanca para alcanzar los objetivos de sostenibilidad incluidos en la Agenda 2030 y ODS de Naciones Unidas, así como para recibir los fondos de recuperación europeos.

"La tecnología tiene un papel transformador a la hora de impulsar los sectores económicos. La innovación y tecnología van ligados de forma inequívoca al progreso y ese progreso no se puede separar de la eficiencia energética y la sostenibilidad. El progreso no es progreso si no es sostenible y eficiente", ha señalado Marta Balenciaga, decana-presidente del COIT.

LA DIGITALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 5.0

César Franco, vicepresidente del CGCOII y Decano del COIIM, ha subrayado el papel de la digitalización para la eficiencia energética en la Industria 5.0: "Esta industria será más resiliente. Tiene que ser ágil, resistente, con unas tecnologías flexibles y adaptables apoyadas en la digitalización, y tiene que ser sostenible. No vale tener una industria más rápida o económica, sino que debemos liderar acciones de sostenibilidad y eficiencia energética porque el planeta tiene un límite".

Por su parte, José Manuel de Riva Zorrilla, vicepresidente de CEPYME, ha hecho hincapié en que los fondos EU lleguen también a la pequeña y mediana empresa. "En este momento, la PYME tiene que subirse al reto de la digitalización y la sostenibilidad, pero nuestras PYMES son muy pequeñas respecto a las europeas. En España, más del 99% de las empresas son PYMES, de las cuales, el 93% tiene menos de 10 empleados", ha apostillado.

En este contexto, la Plataforma enerTIC.org ha destacado cómo el impacto de la pandemia, la mayor sensibilidad de la sociedad, el alza del coste de la energía y la llegada de los fondos europeos obligan a las compañías al ahorro energético y la sostenibilidad. De esta forma, marca como objetivo para 2022 "continuar con la contribución a la mejora de la competitividad y la sostenibilidad, impulsando la digitalización y la colaboración público-privada".

LOS GALARDONADOS

Entre los premiados, destacan los Supermercados LUPA (Grupo Semark), que han obtenido el galardón al 'Mejor proyecto 2021' por la 'Digitalización de supermercado ecoeficiente'. En el resto de categorías han sido reconocidas Red Eléctrica de España, el Ministerio de Justicia, Grupo Helios, Cepsa, UFD Grupo Naturgy, el Ayuntamiento de Madrid, Naturgy, Laboral Kutxa, el Ayuntamiento de Jerez, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y T-Systems.

Por su parte, en las categorías de directivos han sido galardonados Fernando de Pablo Martín, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid; Mariano Tejedor, director Tecnologías de la Información del ICEX; Juan Ángel Morejudo Flores, director general de Administración Digital de la Junta de Castilla La Mancha; Fernando de Pablo Martín, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid; Antonio JB Cortés Ruiz, CEO del Grupo Empresarial Neoelectra; Rafael Blesa, director corporativo TI de Naturgy; Ana Ortín Cabrerizo, Chief Information Officer (CIO) en Mahou-San Miguel; Paloma Gonzalo, CIO en Vidrala; Miguel Ángel Carrión Osorio, jefe de área de Centros de Proceso de Datos en la Agencia para la Administración Digital de la CAM; y Elena Gil Lizasoain, directora global de Producto y Operaciones de Negocio en Telefónica.

Una vez entregados los IX enerTIC Awards, que han contado con el patrocinio de Telefónica Empresas y Software Greenhouse, la Plataforma enerTIC.org trabaja ya en el plan anual 2022 con los objetivos de sumar un centenar de empresas asociadas el próximo año y afianzar el Smart Energy Congress & EXPO (días 16 y 17 de noviembre de 2022) como un encuentro de referencia para Madrid y Europa.