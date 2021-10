POCO M4 Pro 5G se presentará el 9 de noviembre

MADRID, 28 Oct. (Portaltic/EP) -

El próximo terminal de la marca POCO, del ecosistema Xiaomi, el 'smartphone' de gama media POCO M4 Pro 5G, se presentará el próximo 9 de noviembre, y será el último terminal que reciba la marca en este año año 2021.

Con el eslogan "enciende tu diversión", POCO ha anunciado la presentación de nuevo dispositivo de la familia M de gama media a través de su cuenta de Twitter oficial. POCO M3 Pro, de gama media-baja había sido el último integrante de esta serie, anunciado en mayo, y el nuevo terminal apunta a sucederle.

La presentación del POCO M4 Pro tendrá lugar el próximo 9 de noviembre a las 20:00 en horario de China, las 14:00 del mediodía en horario español peninsular.

Por el momento no se conocen características del POCO M4 Pro, pero la compañía china ya ha confirmado que este será su último lanzamiento de este año 2021.

The beloved M-series is back for one last time in 2021! Introducing #POCOM4Pro 5G! Time to #PowerUpYourFun! Stay tuned on November 9th at 20:00 GMT+8 for the last POCO launch of the year! pic.twitter.com/kopKxTwFqY