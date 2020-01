Portaltic.-POCO (Pocophone F1) se convierte en una marca independiente y se desliga de Xiaomi

MADRID, 17 Ene. (Portaltic/EP) -

El fabricante de 'smartphones' chino POCO, responsable del desarrollo del Pocophone F1 y que hasta el momento funcionaba como una submarca de Xiaomi, se ha convertido en una marca independiente.

Así lo ha confirmado a través de su cuenta personal de Twitter el vicepresidente global de Xiaomi, Manu Kumar Jain, que ha asegurado que aunque la compañía como una submarca de Xiaomi, "ha desarrollado su propia identidad" como para poder operar por sí sola.

POCO tuvo su origen el año 2018, cuando en agostó lanzó su único 'smartphone' hasta la fecha, el Pocophone F1, con características de gama alta en el momento, como el procesador Snapdragon 835 y RAM de 6 u 8 GB, por un precio de gama media.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.