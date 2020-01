POCO se prepara para la llegada del Pocophone F2

MADRID, 22 Ene. (Portaltic/EP) -

El fabricante de 'smartphones' chino POCO podría estar preparada para la llegada del Pocophone F2, después de que hace una semana pasara de funcionar como una submarca de Xiaomi a convertirse en una marca independiente y ahora haya anunciado el inicio de una "segunda temporada".

Hace una semana salió a la luz un documento, recogido por GSMArena, en el que se registraba el nombre POCO F2 para una marca comercial, sin ofrecer más información sobre el dispositivo.

Ahora, el equipo de POCO en India ha anunciado a través de una carta publicada en Twitter que la compañía está preparada para una "segunda temporada llena de acción".

An open letter to all #POCO fans!Thanks for making it possible. #POCOIsHere and we're ready for an action-packed season 2. Are you? pic.twitter.com/vYOQ8HZj8v