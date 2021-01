POCO prepara la llegada de su 'smartphone' F2 en 2021

MADRID, 4 Ene. (Portaltic/EP) -

La marca china POCO prepara la llegada del sucesor de su primer teléfono inteligente F1 para este año, como ha adelantado la compañía en el repaso en redes sociales de los lanzamientos y logros que ha realizado en 2020.

POCO se dio a conocer en 2018 -entonces como marca de Xiaomi, hoy indepediente- con el lanzamiento de su primer dispositivo, Pocophone F1, un 'smartphone' que ofrecía con características de gama alta en el momento, como el procesador Snapdragon 835 y RAM de 6 u 8 GB, por un precio de gama media.

En 2020 inició lo que denominó como su "segunda temporada", con el lanzamiento de POCO X2, X3, M2, M2 Pro y C3, pero también F2 Pro en el mercado global. No obstante, en la lista de noveddes falta uno: el sucesor de F1, POCO F2.

En el vídeo de agradecimiento a la comunidad y repaso de los logros de 2020, la compañía china asegura que "la diversión acaba de empezar" y que están "listos para pasar al siguiente nivel". Ese segundo nivel, como apuntan en los últimos deseos para 2021 al final del vídeo, incluye al F2, del que solo ha adelantado el nombre.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.While we enjoy, let us look back at everything we've achieved together! Thank you ?? pic.twitter.com/K0432jSj8B