POCO prepara un sucesor de su móvil de debut, POCO F1, pero con otro nombre

MADRID, 10 Mar. (Portaltic/EP) -

La marca de teléfonos móviles china POCO ha adelantado que trabaja en un dispositivo sucesor de su móvil inicial, POCO F1, con características de gama alta y precio de gama media, pero que llegará al mercado con un nombre diferente.

Según ha anunciado POCO en su cuenta oficial en India, la marca ha recordado el lanzamiento de POCO F1, el primero de la compañía, que tuvo lugar en agosto de 2018, y ha asegurado que "en 2021, ningún teléfono en ese rango de precio ha sido capaz de igualar o superar su rendimiento", señalando un aumento de costes e impuestos.

Siguiendo la filosofía de 'smartphone' de gama media pero con especificaciones más propias de las series 'premium', POCO ha asegurado que "la saga [F1] podría y debería repetirse", adelantando la llegada de un nuevo integrante de su catálogo.

La marca china ha destacado en negrita determinadas letras del comunicado, que forman la fecha '21 30 M', es decir, 30 de marzo de 2021, aunque por el momento no ha confirmado la fecha de presentación del dispositivo.

La compañía sí ha confirmado que el sucesor de POCO F1 cambiará de nombre. Asimismo, la letra 'X' mayúscula y el término 'Pro' se encuentran también resaltados. POCO dispone actualmente del modelo X3, pero no se ha confirmado el nombre de su sucesor.

Same madness, only more!Get ready for #PROformance coz ONLY a POCO can beat a POCO. pic.twitter.com/PeW2AX0ZjL