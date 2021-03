POCO presentará nuevo móvil el 22 de marzo y será su "mayor lanzamiento del año"

MADRID, 15 Mar. (Portaltic/EP) -

La marca china de móviles POCO presentará su nuevo teléfono móvil el próximo 22 marzo en un evento global ha sido definido por la empresa como "el lanzamiento del año de POCO".

El nuevo móvil de la compañía se revelará a las 11.00 de la mañana en hora española peninsular, en un anuncio a través de un cartel publicado en Twitter acompañado por el eslogan "la potencia se encuentra con la velocidad".

Aunque no se han otorgado más detalles, se espera que el producto sea el sucesor del POCO F1, dado que la empresa anunció planes al respecto el pasado 10 de marzo donde daba pistas sobre su salida a finales de este mes.

#PowerMeetSpeed Who is ready for the biggest #POCO launch of the year? Stay tuned for March 22nd!