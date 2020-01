Portaltic.-Pokémon detalla precios y funciones de su servicio en la nube para almacenar e intercambiar pokémon

Publicado 28/01/2020 17:38:36 CET

MADRID, 28 Ene. (Portaltic/EP) -

Pokémon Home, el servicio en la nube para almacenar pokémon de los diferentes juegos en un mismo lugar e intercambiarlos y que llegará el próximo mes, ya ha detallado sus precios y funciones.

Este servicio disponible para Nintendo Switch y dispositivos móviles compatibles permitirá que los usuarios que tengan vinculada la misma cuenta de Nintendo puedan acceder a sus cajas desde ambas versiones.

Pokémon Home cuenta con un plan de pago y otro gratuito con funciones reducidas. Con el plan básico, el usuario tendrá una capacidad de 30 pokémon frente los 6.000 del plan 'prémium'. Según explica en su página web, la capacidad de la caja prodigiosa con el plan gratuito es de tres pokémon, mientras el de pago es de diez.

Además, los usuarios que tengan una cuenta 'prémium' podrán participar y crear grupos. Sin embargo, aquellos que tengan la cuenta básica sólo podrán participar en ellos.

El plan de pago de Pokémon Home cuenta con funciones como el traslado de pokémon desde el Banco de Pokémon y una 'función juez de IV', que permite que los usuarios analicen el índice de valoración (IV) de sus pokémon.

En cuanto a los precios, los usuarios podrán elegir entre diferentes tarifas de pago: 2,99 euros al mes, 4,99 euros cada tres meses o 15,99 euros al año.

La versión de Pokémon Home para la consola Nintendo Switch puede conectarse con los videojuegos Pokémon Espada, Pokémon Escudo, Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Pokémon: Let's Go, Eevee!, según señala la página web.

Además, las versiones de Pokémon Home para Nintendo Switch y de teléfonos móviles pueden conectarse al Banco de Pokémon para Nintendo 3DS, algo que se espera que en un futuro también sea compatible con Pokémon Go.

Pokémon Home advierte de que cuando se transfiere un pokémon desde Pokémon: Let's Go, Pikachu! o Pokémon: Let's Go, Eevee a Pokémon Espada o Escudo, el pokémon no podrá volver al juego original.

Para intercambiar pokémon, el usuario deberá depositarlo en la caja prodigiosa e indicar cuál le gustaría recibir a cambio. Los pokémon se intercambiarán con gente de todo el mundo sin necesidad de que se esté usando Pokémon Home.

También se podrán realizar intercambios en grupos de hasta 20 participantes. En este modo de intercambio, el usuario no sabrá qué pokémon recibe hasta que se complete el proceso. Los usuarios del plan básico podrán realizar intercambios en grupos, aunque no podrán crearlos.

Pokémon Home también permite realizar intercambio de pokémon con amigos, pero únicamente lo podrán hacer los usuarios mayores de 16 años.

Al depositar un pokémon en las cajas se registrará en la Pokédex Nacional, así como si el usuario transfiere un pokémon que pueda megaevolucionar o alcanzar el estado Gigamax. Además, en la versión móvil de Pokémon Home el usuario podrá ver qué movimientos y habilidades puede aprender cada pokémon.

En la versión para móviles, el usuario también podrá recibir regalos misteriosos de Pokémon Espada y Pokémon Escudo y otros específicos de Pokémon Home. Asimismo podrá comprobar el estado de los Combates Clasificatorios y Torneos en Línea de Pokémon Espada y Pokémon Escudo.

The Pokémon Company presentó en mayo de 2019 el servicio de Pokémon Home, aunque sólo anunció que llegaría a principios de 2020 y que estaría disponible para Nintendo Switch y dispositivos iOS y Android.