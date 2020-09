Portaltic.-Pokémon Go dejará de funcionar en dispositivos Android e iOS antiguos a partir de octubre

MADRID, 1 Sep. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos Niantic ha anunciado que su juego de realidad aumentada Pokémon Go dejará de funcionar a partir de octubre en dispositivos con sistema operativo Android e iOS antiguos.

Concretamente, el juego dejará de funcionar en dispositivos con Android 5, iOS 10 e iOS 11, así como en los iPhone 5s y iPhone 6, según ha confirmado Niantic en su página oficial.

En este sentido, cuando llegue la actualización de la versión 0.189 a mediados de octubre, los jugadores que utilicen los dispositivos afectados no podrán acceder a Pokémon Go, ni a los "PokeCoins acumulados o elementos recolectados en sus cuentas".

