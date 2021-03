Pokémon GO muestra el juego en realidad mixta usando visores Hololens y tecnología de Microsoft

MADRID, 3 Mar. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos Niantic ha enseñado este martes una muestra de cómo serán en el futuro las funciones de realidad mixta de su videojuego Pokémon GO mediante el uso de la tecnología de Microsoft y de sus visores de realidad mixta Hololens, como ha desvelado en el marco del evento anual de desarrolladores Ignite 2021 se Microsoft.

En la demostración, Pokémon GO utiliza las funcionalidad de Microsoft Mesh, la plataforma de realidad mixta que Microsoft ha presentado durante el evento virtual Ignite, que permite interactuar con otras personas a distancia y con objetos 3D y aplicaciones específicas.

Niantic ha manifestado su intención de expandir su videojuego de realidad aumentada Pokémon GO a más jugadores "sin importar su localización física" y para utilizar "tecnología que pueda facilitar una conexión social más profunda y generar un sentimiento de aventura en el mundo real", como ha expresado en un comunicado.

Por ello, el estudio ha colaborado con Microsoft para elaborar una prueba de concepto para mostrar cómo sería la llegada de la realidad mixta a Pokémon GO empleando el 'hardware' y las herramientas de Microsoft.

We're thrilled to collaborate with @microsoft & @hololens on new experiences that will weave together the digital and physical world. Check out this proof-of-concept demo, built on our planet-scale platform, and the amazing possibilities that could await. https://t.co/ig0bQUIQ8b pic.twitter.com/gGk5djVayC