Pokémon GO reinstaura el radio de 80 metros introducido por la Covid

MADRID, 26 Ago. (Portaltic/EP) -

El videojuego para móviles Pokémon GO ha vuelto a introducir uno de los cambios que implantó para permitir seguir jugando con los confinamientos por la Covid-19, y el radio de distancia de interacción se ha ampliado de nuevo hasta los 80 metros.

Pokémon GO había comenzado a probar en Estados Unidos y Nueva Zelanda en julio la retirada de algunas funciones introducidas durante la pandemia con el objetivo de que los jugadores regresaran a las calles, como la reducción del tiempo de duración de los inciensos.

Entre estas novedades se encontraba una reducción en el radio de distancia de interacción con poképaradas o gimnasios, pero ahora el estudio Niantic ha decidido revertir estos cambios para que el radio vuelva a ser de 80 metros de forma global desde este miércoles, como ha anunciado en Twitter.

Originalmente, el videojuego permitía que los jugadores interactuasen con poképaradas y gimnasios a una distancia máxima de 40 metros, la mitad de la actual, como parte de su mecánica de juego de realidad aumentada.

Trainers - we're looking forward to sharing our plans as a result of the task force on September 1, but one thing does not have to wait! From now on, 80 meters will be the base interaction radius for PokéStops and Gyms globally. (1/2)