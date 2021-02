Cómo poner y quitar los filtros de Zoom (y ser un gato solo cuando se quiera)

MADRID, 14 Feb. (Portaltic/EP) -

Las videollamadas se han convertido en un elemento indispensable en tiempos de pandemia global, a través de aplicaciones como Zoom, que al igual que otros servicios populares ofrece opciones de personalización a sus usuarios como los filtros, desde los que cambian el fondo a los que modifican el rostro del usuario.

Estos elementos se han hecho visibles en los últimos días debido al vídeo viral de un juicio por Zoom en Texas (Estados Unidos) compartido por el juez Roy Ferguson, del juzgado del distrito 394.

En el vídeo se muestra cómo el abogado Rod Ponton se conectó al juicio con un filtro de gato, activado por su hijo, que ni él ni sus asistentes sabían quitar. "No soy un gato", aseguraba mientras al resto de letrados.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K