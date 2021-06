El primer videojuego de terceros con anuncios de realidad virtual de Facebook decide retirarlos

MADRID, 22 Jun. (Portaltic/EP)

El estudio Resolution Games ha anunciado este lunes que abandona la idea de incluir anuncios dentro de su videojuego Blaston después de las pruebas realizadas por Facebook para incluir por primera vez anuncios en un videojuego de realidad virtual (RV) de un estudio externo, aunque planean estudiar la viabilidad de las pruebas en su título gratuito 'Bait!'.

Facebook había anunciado el pasado miércoles el comienzo de pruebas para insertar publicidad dentro de la experiencia de juego con las gafas de RV Oculus a través del juego de Resolution Games, pero el estudio ha manifestado este martes en Twitter que abandona el proyecto después de escuchar las críticas de los usuarios.

"Tras escuchar vuestros comentarios, nos damos cuenta de que Blaston no es lo ideal para este tipo de pruebas publicitarias. Por ello, ya no planeamos implementar la prueba", han dicho en el tuit.

