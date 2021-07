Las primeras tres entregas de Final Fantasy Pixel Remaster se lanzarán el 28 de julio

MADRID, 1 Jul. (Portaltic/EP) -

Las remasterizaciones Pixel Remaster de los tres primeros videojuegos de la saga de videojuegos Final Fantasy estarán disponibles el próximo 28 de julio para los jugadores de PC y al día siguiente para móviles.

El estudio de videojuegos Square Enix anunció durante su reciente participación en el E3 de videojuegos las remasterizaciones Final Fantasy: Pixel Remaster, con formato de RPG pixelado en 2D, y que adaptan los primeros ocho videojuegos de la saga.

Ahora, el canal oficial de la saga en Twitter ha anunciado la fecha de llegada de los Pixel Remaster de los tres primeros videojuegos de Final Fantasy, que llegarán el 28 de julio para jugadores de PC a través de Steam.

En este caso, en el que ya se pueden reservar los videojuegos, Steam vende todos los títulos en paquete por 95,94 euros. También se pueden comprar por separado, con un precio de 11,99 euros para las dos primeras entregas y de 17,99 euros para la tercera.

A partir del día siguiente, 29 de julio, los jugadores de móviles iOS y Android también podrán jugar a los nuevos videojuegos, fecha cuando llegarán a la App Store y Google Play, como ha informado la compañía de Square Enix.

