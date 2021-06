Los primeros auriculares inalámbricos de Nothing, Ear 1, se presentarán el 27 de julio

MADRID, 29 Jun. (Portaltic/EP) -

Nothing, la compañía creada por el cofundador de OnePlus Carl Pei, ha puesto fecha a la llegada de su primer producto, unos auriculares inalámbricos que se presentarán globalmente el próximo 27 de julio.

Los Ear 1, como se conoce provisionalmente al primer modelo de auriculares inalámbricos de Nothing, se anunciarán en el primer evento de la compañía, el 27 de julio a las 15.00 horas en horario español peninsular, como ha anunciado la cuenta oficial de Nothing en Twitter.

La compañía ha titulado su evento como 'Sound of Change' -'el sonido del cambio' en inglés- y ha asegura que supondrá "una oportunidad real para dar a conocer al mundo de qué trata realmente Nothing".

