Portaltic.-El procesador Kirin 990 de Huawei se presentará el 6 de septiembre y será compatible con el 5G

MADRID, 23 Ago. (Portaltic/EP) -

El procesador Kirin 990, el nuevo procesador propio de gama alta para 'smartphones' en el que trabaja Huawei, se presentará el próximo día 6 de septiembre en IFA 2019 en Berlín (Alemania) y será compatible con la red de datos 5G.

La división de móviles de Huawei ha anunciado este viernes a través de su cuenta oficial en Twitter su evento Rethink Evolution ('reformula la evolución', en inglés) que tendrá lugar el 6 de septiembre en la feria de tecnología de consumo IFA 2019 en Berlín.

En este evento, la compañía china presentará el nuevo modelo de sus procesadores propios Kirin, con el modelo de gama alta Kirin 990, nombre confirmado por la compañía en YouTube. Será el sucesor del actual Kirin 980, un procesador de siete nanómetros con el que han funcionado sus últimos buques insignia P30 y Mate 20, así como el Honor 20.

Huawei ha avanzado que su nuevo Kirin 990 será compatible con las redes de datos móviles de quinta generación, o 5G, y ha hecho referencia en otra publicación de Twitter a cómo esta tecnología "cambiará la manera en que nos comunicamos".

