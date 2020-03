Portaltic.-Los procesadores AMD Ryzen 9 4000H para portátiles de gama alta llegarán en abril

MADRID, 16 Mar. (Portaltic/EP) -

AMD ha anunciado sus nuevos procesadores para ordenadores Ryzen 9 4000H, una familia compuesta por dos modelos que se orientan a ordenadores portátiles de gama alta y que llegará al mercado este mes de abril.

Los nuevos procesadores forman parte de la serie Ryzen 4000, presentada por la compañía en el pasado CES 2020 y cuyos primeros modelos han sido ahora presentados por AMD a medios internacionales, entre los que se encuentra The Verge.

Los nuevos procesadores Ryzen 9 4900H y 4900HS hacen uso de la arquitectura de procesos Zen 2 de AMD, de siete nanómetros. Por características pasan a competir con la familia Core i9 de Intel, a cuyo modelo insignia 9880H mejora en un 28 por ciento de rendimiento.

El modelo Ryzen 9 4900HS es de 35W y proporciona ocho núcleos, con un diseño de 16 hilos y 3GHz de velocidad de reloj que puede aumentarse hasta los 4,3GHz.

Por su parte, el modelo Ryzen 9 4900H tiene una frecuencia base de 3,3GHz y puede llegar a velocidades de hasta 4,4GHz.

Junto con una unidad gráfica NVIDIA RTX 2060, los nuevos procesadores de AMD pueden superar los 60 fotogramas por segundo (fps) en varios videojuegos AAA, como Rise of the Tomb Rider (104 fps), Hitman (90 fps) y Far Cry 5 (90 fps), según el fabricante.

Ambos modelos de procesadores hacen uso de la función Smartshift de AMD, que permite que el sistema alterne la potencia entre el procesador y la gráfica para su funcionamiento en videojuegos. Durante el CES, la compañía ya había adelantado que los nuevos Ryzen 4000 serían el doble de eficientes energéticamente que la generación anterior.