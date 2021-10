El prototipo del iPod tenía el tamaño de un MacBook

MADRID, 25 Oct. (Portaltic/EP) -

El prototipo del iPod original, aparato musical creado por Apple hace ya dos décadas, tenía el mismo tamaño que un ordenador MacBook actual, era de color amarillo y contaba con una pantalla minúscula.

Así lo detalla Panic, que ha celebrado el vigésimo aniversario de este producto de la compañía tecnológica, que presentó Steve Jobs en octubre de 2001, con imágenes inéditas de este dispositivo, un prototipo que nunca se llegó a comercializar.

En ellas, aparece un dispositivo irreconocible de gran tamaño y forma rectangular con una pequeña pantalla en la parte superior derecha. Además, cuenta con cuatro botones en vertical a la derecha destinados al control del prototipo.

En la parte superior izquierda tiene una rueda para controlar el reproductor, que muestra un aspecto muy rudimentario con respecto a la 'click wheel' mecánica de los modelos posteriores (Classic, Mini, Nano o Shuffle).

