El proyecto de un estándar abierto para descentralizar Twitter

MADRID, 18 Ene. (Portaltic/EP) -

Twitter eliminó la semana pasada la cuenta del presidente de Estados Unidos Donald Trump de su red social, una decisión que ha abierto un debate mayor sobre el poder de un solo individuo o corporación sobre la conversación pública global, lo que ha llevado a la propuesta de un estándar abierto y descentralizado para las redes sociales.

Bluesky es una visión, por ahora en sus fases iniciales de desarrollo, de un estándar abierto y descentralizado para las redes sociales. Fue anunciado a finales de 2019, y la semana pasada, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, hizo hincapié en la necesidad de dicho protocolo tras lo que él considera "un precedente peligroso": la decisión que tomaron varias plataformas sociales de bloquear e incluso eliminar la cuenta de Trump tras el asalto al Capitolio.

"Enfrentamos una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a enfocar todas nuestras acciones en la seguridad pública. El daño offline como resultado del discurso online es demostrablemente real, y lo que impulsa nuestra política y cumplimiento sobre todo", ha explicado el directivo en su perfil en la red social.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we'd take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?