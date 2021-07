Portaltic.-Ransomwhere, la plataforma que rastrea los rescates pagados por ataques de 'ransomware'

MADRID, 12 Jul. (Portaltic/EP) -

Ransomwhere es una nueva plataforma de datos colaborativa que rastrea los pagos de rescates a cibercriminales después de ataques de 'ransomware', haciendo un seguimiento de los pagos en criptomonedas a carteras propiedad de los ciberdelincuentes.

El 'ransomware' es un tipo de ciberamenaza que, una vez infecta el dispositivo del usuario, encripta los archivos e impide su acceso a ellos. A menudo, los cibercriminales exigen un rescate a las víctimas, a veces en forma de criptomonedas, un pago que los expertos desaconsejan ya que financia a los criminales y anima a futuros ataques.

La nueva plataforma, creada por el investigador de ciberseguridad Jack Cable, nace con el objetivo de proporcionar datos generales sobre el pago de rescates de 'ransomware', para así poder conocer el impacto global de esta amenaza y saber si funcionan las medidas tomadas contra ella.

La plataforma, de la que hasta ahora no había ejemplos debido a la falta de datos, según ha explicado Cable en Twitter, permite que los datos se introduzcan en la página web de Ransomwhere de manera colaborativa y con un formato abierto y transparente.

La plataforma busca rastrear las transacciones mediante el seguimiento de las transacciones de criptomonedas, que son abiertas por el uso de la cadena de bloques o Blockchain.

Los usuarios pueden introducir en Ransomwhere las carteras de criptomonedas utilizadas en los ataques de 'ransomware', frecuentemente incluidas en las notas de rescate de los ataques, y a través de estos datos se obtiene la cifra obtenida en pagos de extorsiones a cibercriminales. La plataforma revisa los datos introducidos por los usuarios para evitar abusos.

