Reafirman el sesgo del algoritmo de Twitter: favorece a las personas de piel clara, jóvenes y femeninas

MADRID, 10 Ago. (Portaltic/EP) -

El programa de recompensas lanzado por Twitter para identificar los potenciales daños de su algoritmo de recorte de imágenes ha reafirmado la presencia de sesgos, ya que favorece las imágenes de personas de piel clara, jóvenes y femeninas.

Twitter ha compartido los resultados del programa de recompensas diseñado para mejorar su algoritmo de recorte de imágenes, con el que animaba a los 'hackers' a ayudar a conocer los potenciales daños que pudiera generar.

Los ganadores, desvelados este lunes en la convención DefCon, han aportado una perspectiva novedosa para afrontar el problema de los daños no intencionados y las vías de explotación que podrían existir en el algoritmo, como ha explicado la compañía en la red social.

Drumroll please! Our first-ever algorithmic bias bounty at #defcon wrapped this weekend, and the winners were announced at yesterday's #defcon @aivillage_dc workshop. ICYMI, you can watch a recording of the presentation here https://t.co/0cCwSAzSAq