realme estudia el lanzamiento de ordenadores portátiles y tabletas por primera vez

MADRID, 9 Jun.

La marca tecnológica china realme estudia el lanzamiento por primera vez en su catálogo de ordenadores portátiles y tabletas, como parte de su nuevo ecosistema de productos conectados TechLife, como han afirmado directivos de la compañía en Twitter.

Las menciones sobre la llegada de los primeros ordenadores portátiles fabricados por realme proceden del CEO de la marca en India, Madhav Sheth, que ha publicado la imagen de un ordenador portátil dentro de un sobre.

Sheth ha afirmado que se trata de "una nueva categoría de producto" de realme, y ha acompañado la imagen del dispositivo de un mensaje en código binario que, traducido, significa 'Hola, mundo'.

El producto pertenece a la nueva estrategia TechLife de la marca china para el desarrollo de un ecosistema de productos conectados. TechLife ya cuenta con su primera marca, Dizo, y la compañía ha anunciado que el próximo 15 de junio presentará de forma global nuevos productos del Internet de las Cosas para la gama.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme new product category has a message for you!Can you decode it & guess the product name that will add up to your #TechLife? pic.twitter.com/PhPcvn0668