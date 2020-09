Portaltic.-Realme UI 2.0, basada en Android 11, introduce novedades de personalización y protección inteligente

MADRID, 21 Sep. (Portaltic/EP) -

La compañía realme ha presentado la nueva versión de su capa de personalización UI 2.0, basada en el nuevo sistema operativo Android 11, con nuevas funciones de personalización y privacidad, y que hace un consumo hasta un 45 por ciento menor de los recursos del sistema.

La nueva capa de personalización tiene como objetivo "cumplimentar los requisitos" de la conocida como Generación Z, divididos en tres categorías principales: creatividad, sociabilidad y productividad, según ha informado la compañía.

UI 2.0 permite a los usuarios elegir sus propios colores para la interfaz principal, la barra de notificaciones, el botón de acceso directo y otras 24 interfaces.

Esta última actualización también cuenta con cambios en el modo 'Always On Display' (pantalla siempre encendida), que permiten a los usuarios personalizar el aspecto de la pantalla con diferentes estilos, 'widgets' y patrones.

Los usuarios además podrán elegir entre tres estilos del modo oscuro: mejorado, medio y suave, aunque también podrán seleccionar el autoajuste, que ajusta de forma automática el contraste según el ambiente.

The new Dark Mode update in #realmeUI 2.0 offers 3 styles to cater to everyone’s needs: Enhanced, Medium & Gentle. It also supports intelligent auto-adjustment which automatically adjusts the contrast according to the ambient light.Watch the livestream: https://t.co/zU2q9SpyGb pic.twitter.com/ARe47crvXL