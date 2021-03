Redmi Note 10 tendrá pantalla AMOLED por primera vez en su serie

MADRID, 2 Mar. (Portaltic/EP) -

Xiaomi continúa trabajando en la nueva iteración de su familia de 'smartphone' Redmi Note, y la compañía ha confirmado que el nuevo Redmi Note 10 que presentará esta semana será el primero en utilizar una pantalla AMOLED y que esta tendrá 120 hercios (Hz).

La familia Redmi Note 10 debutará a nivel global este jueves 4 de marzo en un evento que se celebrará en India, y antes de ello, el vicepresidente global de Xiaomi, Manu Kumar Jain, ha anunciado en Twitter que la pantalla del nuevo dispositivo será SuperAMOLED.

Es la primera vez en la familia Redmi Note que Xiaomi apuesta por una pantalla AMOLED, ya que los modelos anteriores, incluido el del año pasado, Redmi Note 9, utilizaban pantallas LCD.

?? BOOOOM! Excited to share that #RedmiNote10 series will feature #SuperAMOLED display - 1st TIME EVER ON a #RedmiNote ! ??Undoubtedly the single-most #10on10 anticipated reveal of all-time!RT and share this epic news!I ?? #Redmi #AMOLED pic.twitter.com/NSlgPAQqSJ

Las pantallas AMOLED se utilizan de forma frecuente en los terminales de gama alta del mercado. Esta tecnología proporciona mejor reproducción del color y menor consumo energético, con funciones como 'Always on display'.

Además, en otra publicación en Twitter, la cuenta oficial de Xiaomi ha adelantado que la pantalla de Redmi Note 10 también tendrá una tasa de refresco de 120 hercios (Hz). Jain, por su parte, ha revelado que también tendrá más de 1.000 nits de brillo.

The first-ever 120Hz AMOLED display on #RedmiNote10Series, all you need to help challenge your boundaries.Find out everything on March 4th #RedmiNote10Sereis global launch event. pic.twitter.com/YvQD6QXJYg