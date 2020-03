Portaltic.-El Redmi Note 9 se presentará el 12 de marzo sin eventos presenciales por el coronavirus

MADRID, 3 Mar. (Portaltic/EP) -

La compañía Redmi ha anunciado que presentará su nuevo dispositivo móvil Redmi Note 9 el próximo 12 de marzo, pero ha detallado que no celebrará eventos presenciales debido al brote del coronavirus.

Redmi ha afirmado que durante el mes de marzo no llevará a cabo ningún evento físico en India y ha recalcado que, a pesar de haber estado planeando el lanzamiento durante meses, "creemos que es un paso crucial".

"Estamos tomando esta decisión con el objetivo de reducir el riesgo de exposición al coronavirus COVID-19 a nuestros fans, amigos de la prensa, socios y empleados de Xiaomi", ha indicado el responsable de Xiaomi en India, Manu Kumar Jain, en un comunicado.

La compañía ha detallado que el lanzamiento se retransmitirá en directo a través de sus redes sociales y su página web. Además ha recalcado que hará que el lanzamiento 'online' "valga la pena".

Las declaraciones han salido a la luz tan solo unas horas después de que la compañía anunciara que la presentación del nuevo Redmi Note se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

"¡Será algo que no hayas visto antes! ¡El nuevo Redmi Note llega el 12 de marzo!", indicó el equipo de Redmi en India a través de su cuenta en Twitter.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! ??#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! ??RT and share this EPIC announcement. ?? #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o