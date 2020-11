Portaltic.-El regulador de telecomunicaciones de EEUU mantiene que ZTE es una amenaza para la seguridad nacional

MADRID, 25 Nov. (Portaltic/EP) -

La Comisión Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos (FCC, según sus siglas en inglés) ha rechazado la solicitud de la empresa china ZTE de que la agencia reconsidere el estatus de la compañía como una amenaza para la seguridad nacional.

A finales de junio, la FCC designó a las empresas chinas Huawei y ZTE como "amenazas a la seguridad nacional", ya que según la agencia ambas están "ampliamente sujetas a la legislación china que les obliga a cooperar con los servicios de inteligencia del país".

Esta designación supone que las empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos no podrán emplear fondos públicos para "comprar, obtener, mantener, mejorar, modificar o apoyar de cualquier otra forma equipamiento o servicios producidos o proporcionados" por estas dos compañías.

Por esta razón, ZTE solicitó a la agencia que reconsiderara su designación, algo que la FCC ha rechazado ahora porque la compañía china no ha cuestionado que "la ley china impone controles legales y extralegales a ciudadanos chinos y extranjeros, empresas y organizaciones que operan en China para ofrecer acceso, cooperación y apoyo a las actividades de recopilación de inteligencia del Gobierno", según ha señalado el presidente de la FCC, Ajit Pai.

The @FCC's Public Safety and Homeland Security Bureau has rejected #ZTE's request that the agency reconsider its June 2020 order designating the China-based company as an entity that poses a national security threat to the communications supply chain. https://t.co/rWU6aq6w8Y pic.twitter.com/7wbh1kSlOB