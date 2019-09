Portaltic.-La remasterización de Final Fantasy VIII llegará a las consolas el 3 de septiembre

MADRID, 20 Ago. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos japonés Square Enix, responsable de la saga de videojuegos Final Fantasy, ha anunciado que la remasterización de la octava entrega de su saga se lanzará el próximo día 3 de septiembre.

En la conferencia de videojuegos E3 del pasado mes de junio, Square Enix había revelado su nuevo Final Fantasy VIII: Remastered. Este título, lanzado originalmente en 1999 para PlayStation y que solo estaba disponible para PC, por primera ocasión podrá jugarse desde consolas, y estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam.

Según ha anunciado Final Fantasy desde su cuenta oficial de Twitter este lunes, la versión para consolas de esta remasterización estará disponible el próximo día 3 de septiembre, aprovechando el vigésimo aniversario de su lanzamiento. La preventa ya está disponible.

#FinalFantasy VIII returns as FINAL FANTASY VIII Remastered featuring new graphical enhancements and a whole host of options to customize your gameplay experience! Coming to #PS4, #NintendoSwitch, #Xbox One, and #Steam on September 3.



Pre-order today! https://t.co/6MID8Dft6Z pic.twitter.com/aUwu6QgKdB