El responsable de Instagram lo tiene claro: "Ya no somos una app para compartir fotos"

MADRID, 1 Jul. (Portaltic/EP) -

Instagram va a experimentar en los próximos meses una serie de cambios que potenciarán los contenidos de entretenimiento y sobre todo el formato vídeo, lo que hará que deje definitivamente de ser una aplicación para compartir fotografías.

El responsable de Instagram, Adam Mosseri, ha compartido a través de un vídeo publicado en Instagram y en Twitter los cambios que afectarán a la plataforma, que girarán en torno a cuatro tendencias: creadores de contenido, vídeo, compras y mensajería.

Mosseri ha destacado la intención de la compañía de conseguir que los creadores puedan ganarse la vida con las publicaciones que comparten en la plataforma, y también los cambios que han experimentado las comprasen el último año, cada vez más digitales, debido a la pandemia.

El directivo también ha señalado que la forma en que la gente se comunica con sus allegados ha cambiado en los últimos cinco años, ya no es tanto a través del 'feed' o las Historias, sino a través de la mensajería. Y sobre todo, los usuarios de Instagram acuden a la plataforma en busca de entretenimiento, un tipo de contenido que va de la mano con el crecimiento que está experimentando vídeo.

Estas tendencias han llevado a Mosseri ha entender que deben apostar más por el entretenimiento y el vídeo, donde ya hay aplicaciones fuertes como TikTok y YouTube, e iniciar una transición que espera que se complete dentro de un año o un año y medio. "Ya no somo una app para compartir fotografías", ha asegurado el directivo.

En este contexto, la compañía comenzará a realizar más pruebas en apartados como las recomendaciones, con nuevos contenidos que el usuario puede que todavía no esté siguiendo, o los temas, donde han empezado una prueba para conocer qué temas quieren ver más o menos los usuarios. En este cambio, el vídeo adoptará un papel más protagonista, y pasará a ser a pantalla completa, inmersivo, de entretenimiento y con formato móvil.

Changes are coming to video on Instagram ??At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf