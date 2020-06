Portaltic.-El responsable de Xbox, Phil Spencer, participará en la keynote de Gamelab Barcelona 2020

MADRID, 19 Jun. (Portaltic/EP) -

Los organizadores del congreso de videojuegos Gamelab de Barcelona han anunciado que el vicepresidente ejecutivo de Gaming de Microsoft, Phil Spencer, participará en la 'keynote' de la edición de este año, que se celebrará en un formato digital entre el 22 y el 25 de junio.

Spencer, tras más de 30 años en Microsoft, es el máximo responsable del negocio de Xbox y uno de los "líderes más influyentes y carismáticos del sector a nivel mundial", según han indicado los organizadores del evento en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

El responsable de Xbox ha liderado los lanzamientos de consolas como Xbox One S y Xbox One X. Además ha gestionado la adquisición de estudios como Double Fine, Ninja Theory y Obsidian Entertainment, así como propiedades intelectuales como 'Minecraft', y ha influido directamente en el éxito de franquicias como 'Halo', 'Gears of War' o 'Forza Motorsport'.

También ha liderado la expansión de los juegos multiplataforma con Xbox Live, el lanzamiento del servicio de suscripción a Xbox Game Pass y la construcción de Project xCloud.

En el evento del sector de los videojuegos, Spencer debatirá junto con el periodista y colaborador del diario 'The New York Times' Seth Schiesel sobre las oportunidades de la industria y el encuentro se transmitirá a los asistentes de Gamelab Live el próximo miércoles a las 18.00 horas.

Asimismo, Ken Levine, director creativo y responsable de la serie 'BioShock', y Mark Cerny, arquitecto jefe de PlayStation 5, participarán en una charla titulada "el camino a la dirección creativa".

En el programa también se han incorporado al diseñador jefe de 'Magic: the Gathering', Mark Rosewater, y Min Kim, cofundador de Bonfire Studios y ex director ejecutivo de Nexon América.

El evento contará también con la presencia de Hugo Martín y Marty Stratton, director y productor ejecutivo, respectivamente, del quinto título de la serie 'Doom', 'Doom Eternal'.

Los organizadores del congreso de videojuegos anunciaron en abril que mantendrían su celebración anual, aunque esta vez con un formato digital, debido a la pandemia de la Covid-19.

El Congreso Internacional de Videojuegos y Ocio Interactivo se celebra en Barcelona desde 2011, y en la presente edición contará con un programa de ponencias, seminarios, talleres, charlas magistrales y coloquios 'online', al igual que en años anteriores.