Publicado 27/08/2019 17:12:55 CET

Revive los inicios de la evolución humana con Ancestors: The Humankind Odyssey

MADRID, 27 Ago. (Portaltic/EP) -

Ancestors: The Humankind Odyssey es el título con el que debuta Panache Digital Games, que permite revivir los inicios de la evolución humana, hace millones de años, conforme el jugador se enfrenta a un mundo salvaje y despiadado para asegurar el futuro de su linaje.

Este título está disponible desde este martes para PC en Epic Games Store. Se trata del primer trabajo de Panache Digital Games, el estudio de desarrollo independiente cofundado en el año 2014 por Patrice Désilets, director creativo de la franquicia Assassin's Creed. Ha sido publicado bajo el sello Private Division.

El jugador adopta el papel de un homínido primigenio de hace diez millones de años, en el África del Neógeno. Deberá aprender a dominar su personaje y el entorno para ayudar a preservar la existencia de su clan mediante la expansión de las diferentes cualidades de tu homínido.

Este juego permite al jugador elegir el modo en el que evolucionar su red neuronal, lo cual proporciona una amplia variedad de alternativas para adoptar diferentes papeles con los que mejorar sus cualidades.

Estas elecciones permitirán que el clan desarrolle las funciones motrices, afine los sentidos, mejore la inteligencia y desbloquee una mejor comunicación entre los miembros de la tribu. De esta forma, el jugador podrá hacer que el clan evolucione a especies más avanzadas en función de las decisiones y acciones que tomes a lo largo de la experiencia de juego.

Ancestors: The Humankind Odyssey está disponible en formato físico para PC a través de Epic Games Store. Llegará en formato digital para el sistema PlayStation 4 y para la familia de dispositivos Xbox One, incluida la Xbox One X, en diciembre de 2019.